Tokat'ta eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaralayan kadın yargılanıyor
TOKAT (AA) - Tokat'ta, eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladığı öne sürülen kadının yargılanmasına devam edildi.
Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu yargılanan Fatma Güngör ile taraf avukatları katıldı.
Sanık Güngör, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Tokat'ta 2 Ağustos 2022'de Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki kız arkadaşı E.D'ye iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Tutuklanan Güngör, emniyet ve hakimlikte susma hakkını kullanmıştı.
Sanık hakkında "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından dava açılmıştı.