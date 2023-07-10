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        Tokat'ta çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 10:36
        Tokat'ta çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Abdullah Taşkın'ın kullandığı 60 NS 750 plakalı otomobil, Günlüce köyü yakınlarında, İlhan Olkun idaresindeki 34 BHA 087 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Tuzen, Selma Tuzen, Binay Taşkın, Şehriban Karabeyeser, Berivan Karabeyeser, Birsel Zengin Olkun ve Canan Şan yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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