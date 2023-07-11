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        Tokat'ta otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

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        Giriş: 11.07.2023 - 16:48
        Tokat'ta otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde aracın motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Mustafa Ersan, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin yanına geldiğinde motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu.

        Ersan, kendi imkanlarıyla kediye çıkaramayınca Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Aracın motor kısmından arkaya kaçan kedi yavrusu, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İtfaiye ekipleri, kediyi su verdikten sonra doğal ortamına bıraktı.

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