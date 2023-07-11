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        Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 17:51
        Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşlılığa bağlı vefat eden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Celal Ersen'in cenazesi toprağa verildi.

        Ersen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi İskele Camisi'ne getirildi. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Ersen'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından Zile ilçesi Ede köyü mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Ersen'in ailesi ve yakınları, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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