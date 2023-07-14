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        Pazar'da buğday ve arpa hasadı başladı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:54
        Pazar'da buğday ve arpa hasadı başladı

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde buğday ve arpa hasadına başlandı.

        İlçede 2023 yılı buğday ve arpa hasat sezonunun başlamasıyla Kaymakam Mehmet Miraç Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ve Ziraat Odası Başkanı Murat Akın, üreticilerin buğday ve arpa hasadına katıldı.

        Demir ve beraberindekiler, Üzümören beldesindeki çiftçilerin buğday alım sahası merkezini de ziyaret etti.

        Çiftçiler ile görüşen Demir, üreticilere kazancı bol, bereketli sezon diledi.

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