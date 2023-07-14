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        Tokat'ta yaşamını yitiren Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:27
        Tokat'ta yaşamını yitiren Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Hacı Ahmet Gezgin'in cenazesi toprağa verildi.

        Gezgin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Pazar ilçesindeki Dereköy Camisi'ne getirildi.

        Cenazeye, Gezgin'in ailesi ve yakınları ile Vali Numan Hatipoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Gazinin ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

        Gezgin'in cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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