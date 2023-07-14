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        Yeşilyurt'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:48
        Yeşilyurt'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Yeşilyurt Müftülüğünde görev yapan din görevlilerince ve hafızlık eğitimi alan 40 öğrenci tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu.

        Programda Yeşilyurt Müftüsü Nuri Tapan da dua etti.

        Cuma namazı sonrası Yeşilyurt Kaymakamlığınca cemaate mevlit şekeri ikramında bulunuldu.

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