Tokat'ta tuğla fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'nde İbrahim Koçhisar'a ait fabrikada, tuğlaları kurutmak için kullanılan havalandırma makinesinden sıçrayan kıvılcımların ahşap malzemeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Alevleri fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangın fabrikada hasara yol açtı.