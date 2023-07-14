Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tokat'ta tuğla fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:42
        Tokat'ta tuğla fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'nde İbrahim Koçhisar'a ait fabrikada, tuğlaları kurutmak için kullanılan havalandırma makinesinden sıçrayan kıvılcımların ahşap malzemeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.

        Alevleri fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

        Yangın fabrikada hasara yol açtı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Tuğla fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Tuğla fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Tokat'ta cinayet şüphelisi aileden baba ve oğlu adliyede
        Tokat'ta cinayet şüphelisi aileden baba ve oğlu adliyede
        TOKAT'TA YAYALAR İLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARASINDA YOL VERMEME KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 GÖZALTI
        TOKAT'TA YAYALAR İLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARASINDA YOL VERMEME KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 GÖZALTI
        Tokat'ta yayalar ile otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası: 1 ölü, 3 gözaltı
        Tokat'ta yayalar ile otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası: 1 ölü, 3 gözaltı
        Tokat'ta kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Tokat'ta kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Tokat'ta 'kırmızı ışık ihlal' kazası; 4 yaralı
        Tokat'ta 'kırmızı ışık ihlal' kazası; 4 yaralı