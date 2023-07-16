Tokat'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programı düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar, Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolaysıyla program düzenlendi.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş belediye önünde sona erdi.

Demokrasi Meydanı'nda devam eden anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Daha sonra günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı.

- Başçiftlik

Merkez Camisi avlusundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı ve Belediye Başkanı Murat Tunçel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili konuşma yaptı.

Ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, ilahiler seslendirildi ve dualar edildi. Programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Yeşilyurt

Atatürk Bulvarı'ndan başlayıp Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinden hükümet konağı önüne kadar protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Hükümet konağı önünde Yeşilyurt Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda İlçe Müftüsü Nuri Tapan tarafından 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua edildi.

Kaymakam Vekili Murathan Cebeci ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapılan etkinlik, öğrenciler tarafından şiirler okunup 15 Temmuz konulu sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi.