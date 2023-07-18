Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tokat Belediyesince yaz kurslarında 500 kişiye eğitim verilecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:24
        Tokat Belediyesince yaz kurslarında 500 kişiye eğitim verilecek

        TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi yaz kurslarında kontenjanların dolduğu bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Yeşilırmak Bilgi Evi'nde yaz boyunca çocukların hem bilgilerini geliştirmek hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 29 branşta kurs açıldığı belirtildi.

        Gitar, keman, bağlama gibi müziğin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, diksiyon, drama, oryantiring, satranç gibi kursların da açıldığı yaz döneminde yaklaşık 500 öğrencilik kontenjan oluşturulduğu aktarılan açıklamada, kurslara başvuruların açılmasından kısa süre sonra yoğun ilgi sonucu tüm kontenjanların dolduğu kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 15 dönüm buğday tarlası kül oldu
        Tokat'ta 15 dönüm buğday tarlası kül oldu
        İstanbul´da kazada ölen motosikletli Tokat´ta toprağa verildi
        İstanbul´da kazada ölen motosikletli Tokat´ta toprağa verildi
        Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın yapıp, bir askeri yaralayan eski askere 62,5 yıl hapis
        Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın yapıp, bir askeri yaralayan eski askere 62,5 yıl hapis
        Tokat'ta yayladaki fırtınada 98 koyun soğuktan öldü
        Tokat'ta yayladaki fırtınada 98 koyun soğuktan öldü
        Otomobilin çarptığı büyükbaş öldü, 4 kişi yaralı
        Otomobilin çarptığı büyükbaş öldü, 4 kişi yaralı
        Tokat'ta cinayet şüphelisi aileden baba ve oğlu adliyede (2)
        Tokat'ta cinayet şüphelisi aileden baba ve oğlu adliyede (2)