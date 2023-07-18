Tokat Belediyesince yaz kurslarında 500 kişiye eğitim verilecek

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi yaz kurslarında kontenjanların dolduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yeşilırmak Bilgi Evi'nde yaz boyunca çocukların hem bilgilerini geliştirmek hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 29 branşta kurs açıldığı belirtildi.

Gitar, keman, bağlama gibi müziğin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, diksiyon, drama, oryantiring, satranç gibi kursların da açıldığı yaz döneminde yaklaşık 500 öğrencilik kontenjan oluşturulduğu aktarılan açıklamada, kurslara başvuruların açılmasından kısa süre sonra yoğun ilgi sonucu tüm kontenjanların dolduğu kaydedildi.