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        Tokat'ta seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:00
        Tokat'ta seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

        TOKAT (AA) - Tokat'ta seyir halindeki araçta, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

        Kentte bir sağlık merkezinde ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak görev yapan Oğuz Yıldırım'ın (44) kullandığı, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu 60 AAV 531 plakalı hafif ticari araca, Kemer Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti.

        Mermi, otomobilin ön kaputunu deldi.

        Oğuz Yıldırım, AA muhabirine, seyir halindeyken bir anda araca taş fırlatılması gibi bir ses geldiğini söyledi.

        Aracı yol kenarına çekip incelediğinde ön tarafına mermi gibi bir cisim isabet ettiğini gördüğünü anlatan Yıldırım, "Sonra gereken yerlere durumu bildirdik. Gelinip bakıldı, yorgun mermi olduğu kesinleştirildi." dedi.

        Olayda kimsenin zarar görmemesinin sevindirici olduğunu dile getiren Yıldırım, "Mermi direkt bana gelebilirdi, 4 kişi bir anda hayatımızı kaybedebilirdik, büyük bir kaza geçirebilirdik. Çocuğuma ya da eşime de gelebilirdi. Yani büyük bir acı yaşayabilirdik. Herkesten ricamız, silahları olur olmaz yerlerde ateşleyip kimsenin canını yakmasınlar." diye konuştu.

        Birkaç yıl önce Erbaa ilçesinde genç bir kızın yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatan Yıldırım, "Biz de olabilirdik. Üzüntülüyüz ama canımız sağ, bu yüzden mutluyuz. Mala gelsin cana geleceği yerde. Allah silahı olur olmaz kullanan herkese akıl versin." ifadesini kullandı.

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