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        Tokat'ta ormanlar havadan, karadan ve denizden kontrol ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:09
        Tokat'ta ormanlar havadan, karadan ve denizden kontrol ediliyor

        TOKAT (AA) - Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı havadan, karadan ve denizden denetim gerçekleştiriyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi gereği orman yangınlarına karşı önleyici faaliyetler devam ediyor.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Timi, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Timleri tarafından il genelindeki olası yangınlara karşı ormanlık alanlar havadan, denizden ve karadan kontrol edildi.

        Piknik alanlarında bulunanlara ise orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

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