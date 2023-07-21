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        Zile Belediyesinden sahipsiz hayvanlara mama ve su yardımı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:14
        Zile Belediyesinden sahipsiz hayvanlara mama ve su yardımı

        TOKAT (AA) - Zile Belediyesi ekipleri, şehrin çeşitli bölgelerine sahipsiz hayvanlar için mama ve su bıraktı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ülke genelinde sıcaklığın arttığına dikkat çekilerek, yiyecek ve su bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki boş alanlara ve besleme noktalarına yiyecek ve su bırakıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şükrü Sargın, özellikle kırsal kesimdeki besleme noktalarına yiyecek ve su bırakarak sahipsiz hayvanların yem ve su sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, "Sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını giderme konusunda vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Gönüllü vatandaşlarımızın sokak hayvanlarımıza bir kap yem, bir kap su bırakmalarını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

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