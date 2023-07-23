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        Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri, Niksar'da gerçekleştirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:07
        Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri, Niksar'da gerçekleştirildi

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri düzenlendi.

        Çamiçi Yaylası Er Meydanı'nda 5'incisi düzenlenen ve çevre illerden 300’den fazla pehlivanın katılım gösterdiği güreşlerde başpehlivan Erhan Yaylacı oldu.

        Niksar’da 3 yıl üst üste ağalık aldığı için altın kemer sahibi olan Hasime Yıldırım bu yıl ağalığı Emre Toldari’ye bıraktı.

        Tokat ve ilçeleri ağırlıkta olmak üzere Amasya, Çorum, Samsun, Sivas, Kahramanmaraş, Adana gibi birçok ilden Niksar’daki güreşlere gelen sporcuların mücadelesi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

        Niksar’ın Ahi Pehlivan ve güreşle anılan bir yer haline geldiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, müsabakalara 300’ün üzerinde sporcunun katılım sağladığını söyledi.

        Başkan Özcan, buradan çıkacak sporcuların daha üst mercilere, Türkiye ve dünya şampiyonluğuna kadar yükselecek sporcular olmasını diledi.

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