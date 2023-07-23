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        Tokat'ta çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:12
        Tokat'ta çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki kavşakta, Muhammed Taha G. (23) yönetimindeki 60 ABK 064 plakalı otomobil ile Halil Ç. (68) idaresindeki 60 ZV 055 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Dilek K. (40), Ayşegül K. (42), Döne K. (68), Derya Çelebi (39), Fatih G. (21), Yasin U. (22) yaralandı.

        Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki çocuk annesi Derya Çelebi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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