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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:41
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Tokat'tan Niksar yönüne giden İ.E. idaresindeki 34 KS 6000 plakalı otomobil, Tokat Niksar kara yolu Gümenek köyü mevkisindeki kavşakta Hasan Işık'ın (58) kullandığı 60 ACB 729 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle, araçlardaki T.K, İ.K, T.D. ve D.M. yaralandı.

        Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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