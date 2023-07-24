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        Erbaa Belediyesinden yaz konserleri

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:04
        Erbaa Belediyesinden yaz konserleri

        TOKAT (AA) - Erbaa Belediyesi ilçede iki gün süren yaz konserleri düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, el sanatları ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantların meydana kurulmasıyla başladı.

        Erbaa narince bağ yaprağından el emeği ürünlere kadar her türlü yöresel ve el sanatı ürününün yer aldığı stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Etkinlikler kapsamında 22 Temmuz'da müzik grubu 3ü1Arada ile Hande Ünsal, 23 Temmuz'da ise Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli konser verdi.

        Eylül ayında yapacakları toplu açılış töreninde ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamalarında da konserler düzenleyeceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bir ay önce Gençlik Festivalinde iki gün konserlerimiz olmuştu. Temmuz ayı içerisinde yine iki gün konserlerimize devam ediyoruz. Eylül ayında da konserlerimiz olacak. Yine Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla ekim ayında yine bir konserimiz olacak. Bunların da şimdiden sizlere duyurusunu yapmış olalım. Mutlu ve umutlu bir Erbaa için elimizden geleni inşallah bir dönem daha yapmaya devam edeceğiz."

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