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        Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden muhasebecilerin zam kararına tepki

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:07
        Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden muhasebecilerin zam kararına tepki

        TOKAT (AA) - Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, açıklanan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ücret tarifesine yapılan yüzde 35'lik zamma, esnafla istişare edilmediği için karşı olduklarını belirtti.

        Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kooperatif Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından açıklanan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ücret tarifesine yapılan yüzde 35'lik zamma itiraz ettiklerini belirtti.

        Aydoğan, "Maalesef bazı konularda bizlerin de söz hakkı olması gerekirken muhatabımız olan bazı kuruluşlar esnaf örgütlerinin fikrini alma nezaketi dahi göstermeden ben yaptım oldu mantığıyla sadece kendi yönetim kurullarında aldıkları kararlarla esnaf ve sanatkarın birebir muhatap olduğu konularda ücret belirlemekte. Maalesef TÜRMOB yeni bir ilke imza atarak belirlenen ücretlere tarihinde görülmemiş bir şekilde yıl içerisinde tekrar zam yapma kararı aldı. Oysa 3568 sayılı yasanın 7. maddesine göre belirlenen ücretler 1 yıl geçerlidir. Yasaya rağmen alınan bu karar maalesef kabul edilebilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonunun konuya müdahil olmasını beklediklerini aktaran Aydoğan, zam kararının yasalar çerçevesinde esnafın da durumu göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesini istediklerini kaydetti.

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