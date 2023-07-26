Zile Belediyesi zabıta ekipleri ekmek gramajı denetimi yaptı

TOKAT (AA) - Tokat'ta Zile Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

Zile Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde genel olarak gramaj kurallarına uygun üretim yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Zile halkının hijyenik ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerin devam ettiğini vurgulayan Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Yaptığımız çalışmalarda halkımızın hijyenik bir ortamda üretilen ekmekleri temin etmesini ve aldıkları ekmeklerin uygun gramajın altında olmamasını önemsiyoruz. Üreticilerimizin genel olarak uygun koşullar ve gramajda üretim yaptıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden koşullar veya düşük gramaj gibi durumlarla karşılaştıkları takdirde gerekli tedbir ve işlemlerin yapılması için bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.