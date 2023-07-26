Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Zile Belediyesi zabıta ekipleri ekmek gramajı denetimi yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:45
        Zile Belediyesi zabıta ekipleri ekmek gramajı denetimi yaptı

        TOKAT (AA) - Tokat'ta Zile Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

        Zile Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde genel olarak gramaj kurallarına uygun üretim yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

        Zile halkının hijyenik ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerin devam ettiğini vurgulayan Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Yaptığımız çalışmalarda halkımızın hijyenik bir ortamda üretilen ekmekleri temin etmesini ve aldıkları ekmeklerin uygun gramajın altında olmamasını önemsiyoruz. Üreticilerimizin genel olarak uygun koşullar ve gramajda üretim yaptıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden koşullar veya düşük gramaj gibi durumlarla karşılaştıkları takdirde gerekli tedbir ve işlemlerin yapılması için bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Öğrenciler bilgisayarlı muhasebeyi mali müşavirlerden öğrenecek
        Öğrenciler bilgisayarlı muhasebeyi mali müşavirlerden öğrenecek
        Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden muhasebecilerin zam kararına tepki
        Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden muhasebecilerin zam kararına tepki
        Köpeğin ayakkabıları kaçırması güvenlik kamerasına yansıdı
        Köpeğin ayakkabıları kaçırması güvenlik kamerasına yansıdı
        Tokat´ta okul inşaatında göçük: 1 işçi yaralı
        Tokat´ta okul inşaatında göçük: 1 işçi yaralı
        Tokat'ta 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Tokat'ta 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Erbaa Belediyesinden yaz konserleri
        Erbaa Belediyesinden yaz konserleri