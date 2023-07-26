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        Tokat'ta park halinde minibüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:11
        Tokat'ta park halinde minibüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halinde minibüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Arif Günalan'ın (59) kullandığı 34 RRD 52 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Tepekışla mevkiinde kontrolden çıkarak yolun sağında park halindeki 16 U 8218 plakalı minibüse çarptı.

        Kazada otomobildeki sürücünün yanı sıra Ramazan, Hacer ve Döndü Günalan ile Gülsemin Coşkun ve Huriye Şenol yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacer ile Döndü Günalan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

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