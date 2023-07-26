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        Kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:32
        Kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen operasyonda kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında takip edilen bir şüpheli otogarda yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının üzerindeki pakette kağıt mendile emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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