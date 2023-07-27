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        TOGÜ başarılı öğrencileri aileleriyle Tokat'ta ağırlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:13
        TOGÜ başarılı öğrencileri aileleriyle Tokat'ta ağırlayacak

        TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre başarılı olan 20 öğrenciyi iki yakını ile birlikte Tokat'ta ağırlayacak.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, uygulama Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın girişimleri ile bu yıl ilk kez hayata geçirilecek. Uygulama ile aday öğrenciler Tokat’ı ve Üniversiteyi yakından tanıma fırsatı bulacak.

        YKS 2023 sonuçlarına göre sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türünde ilk 10 bin, sözelde ise ilk 5 bine giren 20 öğrenciye iki günlüğüne Tokat'ta ücretsiz konaklama ve tercih etmek istediği fakülte ve bölüm hakkında bilgi alma imkanı tanınacak. Öğrenciler ve iki yakını 8 Ağustos’a kadar diledikleri iki gün Üniversitenin Taşlıçiftlik Yerleşkesinde yer alan konukevinde kalabilecekler.

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