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        Kırsalda bulunan köpek ve yavruları korumaya alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:33
        Kırsalda bulunan köpek ve yavruları korumaya alındı

        TOKAT (AA) - Tokat'ta kırsalda bulunan köpek ve 3 yavrusu jandarma tarafından korumaya alındı.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Orman Şefliği ekipleri il merkezine bağlı Sevindik köyü ile Semerci köyü arasında yaptıkları çalışma esnasında, ormanlık alana terk edilmiş, aç ve susuz haldeki köpek ile yavrularını fark etti.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, köpek ve 3 yavrusunu bulunduğu yerden alarak korumaya alınması için Tokat Belediyesine ait hayvan barınağına teslim etti.

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