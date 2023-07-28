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        Tokat'ta vatandaşlara aşure ikramı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:47
        Tokat'ta vatandaşlara aşure ikramı yapıldı

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Başçiftlik Belediyesi'nce Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Camisi'nde kurulan stantta aşure ikram edildi.

        Dağıtıma katılan Belediye Başkanı Murat Tunçel, burada yaptığı açıklamada, Muharrem ayının millete ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi Aşure gününde bir araya geldiklerini dile getiren Tunçel, "Aşuremizi pişiren dağıtan tüm personelimize ve yiyen tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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