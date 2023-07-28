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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, spor kompleksinde incelemede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:50
        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, spor kompleksinde incelemede bulundu

        TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, zemini yenilenen Karşıyaka Semt Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

        Belediye Başkanı Eroğlu, incelemenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, yedi mahalle ve çevresine hizmet veren semt spor kompleksleri yaptıklarını kaydetti.

        Mahallelerde spor alanları ve sosyal alanlar üretmeye önem verdiklerini belirten Eroğlu, "Biz sporu seven bir belediyeyiz. Bu anlamda da her zaman değerli gençlerimizin yanındayız. Geçlerimizin daha iyi spor yapması için elimizden gelen altyapı çalışmalarını da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Karşıyaka Spor Kompleksi'nde yenileme çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Kaşıkçıbağları Mahallemizdeki semt spor kompleksimizi de tamamlamak üzereyiz. İlk olarak bundan altı yıl önce inşa ettiğimiz Esentepe ve Karşıyaka Mahallelerimizin kesişme noktasında bulunan spor kompleksimizde aşınan, yıpranan zeminleri yeniledik. Şimdi burada çocuklarımız çeşitli spor dallarında yaz spor okullarımızda eğitim alıyorlar."

        Eroğlu, sosyal yaşama ve spora katkı sağlamayı sürdüreceklerine dikkati çekti.

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