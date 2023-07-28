Tokat'ta 23. Topçam Şenlikleri, Mehter Takımı eşliğindeki kortejle başladı

TOKAT (AA) - Tokat'ta bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Topçam Şenlikleri'nin açılışı, Mehter Takımı eşliğinde Tarihi Taşhan'dan başlayıp Hıdırlık Köprüsü'nde son bulan kortejle yapıldı.

Çorum Belediyesi Mehter Takımı ile birlikte, şenliklerin 10 gün boyunca devam edeceği Yeşilırmak sahiline kadar yürüyen vatandaşlar, etkinliklere yoğun katılım sağladı.

Ordu ve Tokat Halk Oyunları ekiplerinin sahne aldığı etkinliklerde, Tokat'ın meşhur Omuz Halayı da sergilendi. Halk oyunları ekibinde bulunan kadınların, erkeklerin omuzlarına çıkarak sergilediği oyun, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, her şehrin kendisine özel günleri bulunduğunu, Tokatlıların özel gününün de Topçam Şenlikleri olduğunu söyledi.

Eroğlu, şenliklerin 23. yılında da etkinlik alanını dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Açılışa Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyaset, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katılım sağladı.

Şenliklerin ilk günü, Gece Yolcuları isimli müzik grubunun konseri ile son buldu.