Rize'den getirdiği çay fidesini Tokat'ta iş yerinin önünde yetiştiriyor

TOKAT (AA) - Tokat'ta 25 yıldır esnaflık yapan Rize Çamlıhemşinli Ömer Aydınoğlu, Rize'den getirdiği çay fidelerini iş yerinin önündeki saksıda yetiştiriyor.

Çayı ile ünlü Rize'deki bahçesinden aldığı fideleri yaşadığı yer olan Tokat'a getiren evli ve 6 çocuk babası Ömer Aydınoğlu, çay fidelerine gözü gibi bakıyor. Günde 3 kez çay fidelerini sulayan 51 yaşındaki esnaf, Tokat’ta yetiştirdiği çayı demleyeceği günü ise sabırsızlıkla bekliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde pastane işleten Aydınoğlu, AA muhabirine, çayın Tokat'ta da yetişebileceğini göstermek istediğini söyledi.

Aydınoğlu, "Ben Rizeliyim. Rize'de dünyaya geldim, 25 senedir Tokat’ta yaşıyorum. Her sene aklımdaydı ama bu sene nasip oldu. Bahçemden fideyi aldım, getirdim, diktim dükkanın önüne. Ama her gün dinlenmiş su veriyorum." diye konuştu.

Tokat'ın ikliminin çay yetiştirmeye uygun olmadığını belirten Aydınoğlu, "Ancak emek verilirse yetişir. Hatta yetiştirip, toplayıp size ikram edeceğim. İnsanlar da beğeniyle bakıyor. Neyin bitkisi diye soruyorlar. Birçok insan çayın bitkisini bilmiyor. Sadece çay içerken çayı biliyorlar. Fakat bitkinin nasıl olduğunu, nasıl yetiştiğini burada birçok insana da öğretiyorum bu şekilde. Yetiştirmesi de zor değil. Buna günde üç kere su vereceksin. Buhar vereceksin fısfısla. Tabii Rize'ye göre burada iklim çok farklı ama devamlı sularsan, devamlı emek verirsen büyüyor. Yakında çay yapraklarını toplayacağım." dedi.