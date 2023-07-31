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        Tokat'ta sürücüsü son anda kurtarılan otomobil uçuruma düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 09:31
        Tokat'ta sürücüsü son anda kurtarılan otomobil uçuruma düştü

        TOKAT (AA) - Tokat'ta sürücüsü son anda kurtarılan otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

        Alınan bilgiye göre, Aluç köyünden il merkezine giden Furkan A. (27) yönetimindeki 60 AAB 120 plakalı otomobil, Çay Mahallesi Gedeağzı mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak uçurumun kenarında asılı kaldı.

        Sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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