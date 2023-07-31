Zile Belediyesi aşure dağıttı

TOKAT (AA) - Tokat'ta Zile Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Zile Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aşure dağıtımı etkinliğine CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zile Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Kürşat Kılıçarslan, İlçe Müftüsü Yasir Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bayram Polattimur, CHP Tokat İl Başkanı Murat Yazıcı, CHP Zile İlçe Başkanı Ali Rıza Bozdemir ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Sargın, yaptığı konuşmada, "Muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişilik aşure hazırladık ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Muharrem ayının 10. günü Hz Muhammed’in torunu Hz Hüseyin Efendimiz ve arkadaşlarının şehit edildiği bir matem günüdür. Bütün Müslümanların ortak hüzün günüdür. Yapılan zulümleri anlatmaya ne dilin gücü yeter ne de acısına gönüller katlanır. Bizler ne zalimi ne de mazlumu asla unutmayacağız. Aşure günümüz ve matemimiz yüreğimizde hep bir sızı olarak kalacaktır. Yüce Allah bir daha insanlığa böyle bir zulüm yaşatmasın. Muharrem ayının tüm halkımıza bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza da bu teveccüh ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.