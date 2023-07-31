Tokatlı geleceğin pehlivanları Türkiye üçüncüsü oldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde, Çevreli Beldesi Güreş Takımı Ankara'da düzenlenen U11-13 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Güreş Antrenörü Aziz Erdoğdu, dünya şampiyonu güreşçi Hüseyin Akbaş'ın memleketi Çevreli beldesinin güreş sporuna çok önem veren bir belde olduğunu ifade ederek, beldede her evde bir pehlivan olduğunu dile getirdi.

Ankara'da düzenlenen U11-13 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye üçüncüsü olduklarını belirten Erdoğdu, Muğla'nın birinci, Samsun'un da ikinci olarak şampiyonayı tamamladığını söyledi.

Düzenlenen şampiyonada Eray Güçlü Türkiye Şampiyonu, Barış Günhan Türkiye İkincisi, Melih Köse Türkiye Üçüncüsü, Muhammed Eylence ise Türkiye Beşincisi olarak bireysel başarı elde etti.