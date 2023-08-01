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        Tokat Belediyesi "Esnaf Şenliği" düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:16
        Tokat Belediyesi "Esnaf Şenliği" düzenledi

        TOKAT (AA) - Tokat'ta bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Topçam Şenlikleri kapsamında Tokat Belediyesi "Esnaf Şenliği" düzenledi.

        Yeşilırmak yanındaki Kanal Tokat bölgesinde düzenlenen şenlikte çok sayıda esnaf stant açtı.

        Organizasyonda geleneksel el sanatlarından hediyelik eşyalara, yöresel lezzetlerden tekstil ürünlerine kadar birçok ürünün satışa sunuldu.

        Şenlikte stant açan esnaf İzzet Çağlar, "Sayın Valimizden ve Sayın Belediye Başkanımızdan bu gibi şenliklerin devamının yapılmasını istiyoruz. Çünkü bizim esnafımız bu gibi etkinliklerle kendilerini toparlayabiliyor." diye konuştu.

        Aradıkları ürünleri uygun fiyata esnaf şenliğinde bulabildiklerini söyleyen vatandaşlar, etkinliği düzenleyen Tokat Belediyesine teşekkür etti.

        Topçam Şenlikleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek.

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