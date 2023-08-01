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        Erbaa İmbat Park proje çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:11
        Erbaa İmbat Park proje çalışmaları devam ediyor

        TOKAT (AA) - Erbaa Belediyesi tarafından 5 mahalleyi kapsayan Erbaa İmbat Park Projesi çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmangazi, Ziya Gökalp, Yıldırım Beyazıt, Gündoğdu ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde çalışmaların sürdürdüğünü belirtti.

        Proje devam ettikçe İmbat çevresinin güzelleşmeye devam ettiğini ifade eden Karagöl, "​​​​​​​İmbat Park projemiz kapsamında Türkiyem Caddesi üzerinde parke yol çalışmalarına devam ediyoruz. Bisiklet yolları, kamelyaları, ışıklandırmaları, spor aletleri, kent mobilyaları, yeşil alanları ve çevre düzenlemeleriyle şehrimize renk katacak İmbat Park bittiğinde Erbaalılar bu yaşam alanını çok sevecek. Umutla, sevgiyle, büyüyen ve gelişen bir şehir için çalışıyoruz." diye konuştu.

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