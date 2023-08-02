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        Tokat'ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 01:16
        Tokat'ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

        TOKAT (AA) - Tokat’ta iki grubun kavgasında göğsünden bıçaklanan Koray Belene (16) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Karşıyaka Mahallesi Geksi 1. Sokak’ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

        Kavga sırasında göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki Koray Belene, olay yerine gelen ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan müdahalelere rağmen Belene kurtarılamadı. Belene'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya karıştığı iddia edilen A.S. (16) ve E.T.Ş'yi (16) gözaltına aldı.

        Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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