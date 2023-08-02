Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Zile Belediyesi atık yağı biyodizel üretimine kazandırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:13
        Zile Belediyesi atık yağı biyodizel üretimine kazandırıyor

        TOKAT (AA) - Tokat'ta Zile Belediyesi tarafından son bir yılda 500 kilogram atık yağ toplanarak, biyodizel üretiminde kullanılmak üzere geri dönüştürüldü.

        Zile Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir Zile için çevre koruma hizmetleri sürüyor.

        Zile Belediyesi, doğaya sayısız hasar veren kirlilik kaynaklarından bitkisel atık yağları, evlerden toplayarak geri kazanımını sağlamaya başladı. Belediye son bir yılda 500 kilogram atık yağ topladı.

        Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması amacı ile mahalle muhtarlıkları ve belediye hizmet binalarında oluşturulan toplama noktalarına, 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağlarını getiren vatandaşlara proje kapsamında teşvik amaçlı alışveriş kartı ödülü veriliyor.

        Toplanan atık yağlar biyodizel üretiminde kullanılarak geri kazandırılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok

        Benzer Haberler

        Tokat'ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti
        Tokat'ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti
        TOKAT'TA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA 16 YAŞINDAKİ KORAY BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜ...
        TOKAT'TA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA 16 YAŞINDAKİ KORAY BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜ...
        Tokat'ta iki grup arasındaki kavgada 16 yaşındaki Koray bıçaklanarak öldürü...
        Tokat'ta iki grup arasındaki kavgada 16 yaşındaki Koray bıçaklanarak öldürü...
        Erbaa İmbat Park proje çalışmaları devam ediyor
        Erbaa İmbat Park proje çalışmaları devam ediyor
        100 bisikletçi Tokat'tan geçti
        100 bisikletçi Tokat'tan geçti
        Tokat Belediyesi "Esnaf Şenliği" düzenledi
        Tokat Belediyesi "Esnaf Şenliği" düzenledi