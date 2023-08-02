Zile Belediyesi atık yağı biyodizel üretimine kazandırıyor

TOKAT (AA) - Tokat'ta Zile Belediyesi tarafından son bir yılda 500 kilogram atık yağ toplanarak, biyodizel üretiminde kullanılmak üzere geri dönüştürüldü.

Zile Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir Zile için çevre koruma hizmetleri sürüyor.

Zile Belediyesi, doğaya sayısız hasar veren kirlilik kaynaklarından bitkisel atık yağları, evlerden toplayarak geri kazanımını sağlamaya başladı. Belediye son bir yılda 500 kilogram atık yağ topladı.

Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması amacı ile mahalle muhtarlıkları ve belediye hizmet binalarında oluşturulan toplama noktalarına, 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağlarını getiren vatandaşlara proje kapsamında teşvik amaçlı alışveriş kartı ödülü veriliyor.

Toplanan atık yağlar biyodizel üretiminde kullanılarak geri kazandırılıyor.