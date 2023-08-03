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        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:59
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi

        TOKAT (AA) - Tokat'ta yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Koray Belene, toprağa verildi.

        Karşıyaka Mahallesinde iki gün önce çıkan kavga sonrasında bıçaklan ve hastanede hayatını kaybeden Belene, Almus ilçesine bağlı Kınık Beldesi Gevrek Mahallesi Cemevinde dün akşam kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Kız arkadaşlarının kendi aralarında tartıştığını öğrenen iki grup arasında kavga çıkmış, yaşanan olayda Belene hayatını kaybederken, yine 16 yaşında olan 2 genç gözaltına alınmıştı.

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