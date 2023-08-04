Tokat'ta yaralı leylek tedavi ediliyor

TOKAT (AA) - Tokat’ta bir vatandaş tarafından bulunan yaralı leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Bağbaşı köyünde bir vatandaş, tarlasında yaralı leyleği fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.