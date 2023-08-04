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        Zile'de haşereye karşı ilaçlama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:41
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        Zile'de haşereye karşı ilaçlama yapıldı
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        TOKAT (AA) – Tokat’ta Zile Belediyesi tarafından yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte halk sağlığı için tehdit oluşturan haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

        Zile Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmalarının sıkı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

        Çalışmalar çerçevesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeler, park ve bahçeler olmak üzere şehir merkezinde tüm mahallelerde ilaçlama yapıldığı ve çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaçların kullanıldığı kaydedildi.

        Çalışmaların yaz boyu devam edeceği öğrenildi.

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