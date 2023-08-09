TOGÜ'de 2023 yılının ilk bal hasadı yapıldı

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Ziraat Fakültesi tarafından üretilen balın ilk hasadı gerçekleşti

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite çatısında faaliyetlerine devam eden Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bahar aylarında TOGÜ arazisinde, yaz aylarında ise Arapören Yaylası'nda ıhlamur çiçekleri ve doğal çiçek özleriyle beslenen 100 adet kovandan yaklaşık 200 kilogram bal elde edildi.

Hakiki ve katkısız olarak üretilen balın petek ve süzme bal olarak tüketicilere ulaştırılacağı bildirildi.