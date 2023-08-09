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        Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:23
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        Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Mustafa Topçam yönetimindeki 35 DA 8881 plakalı otomobil ile Soner Demiroğlu yönetimindeki 60 ADB 243 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü ile arkasındaki Emine Akdeniz yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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