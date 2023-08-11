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        Tokat'ta ilçe merkezine inen kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:37
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        Tokat'ta ilçe merkezine inen kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde yerleşim yerine inen kurt güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İstiklal Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, gece saatlerinde bir kurdun ilçe merkezinden ormanlık alana doğru köpek tarafından kovalandığı görüldü.

        Almus Ziraat Odası Başkanı Ercan Gazi Sıldır, AA muhabirine, kurtların genelde kış aylarında ilçe merkezine yiyecek arama için indiğini, yaz ayında şehir merkezinde kurt gördükleri için şaşırdıklarını ve yetkililerden bu durumu araştırmasını istediklerini söyledi.

        Akaryakıt istasyonu sahibi Halil Yaman ise gece 02.30 sıralarında yakıt vermek için dışarı çıktığında bir kurdun şehir merkezinden köpekler tarafından kovalandığını gördüğünü belirtti.

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