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        Tokat TSO ve Kayseri Ticaret Odası kardeş oda oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:12
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        Tokat TSO ve Kayseri Ticaret Odası kardeş oda oldu
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        TOKAT (AA) - Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

        Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen törende Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere ile kardeş oda protokolünü imzalayan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, atılan imzanın her iki oda ve şehir için hayırlar getirmesini diledi.

        Gökdere ise iki odanın kardeş olmasının kendileri adına önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy ile abi-kardeş ilişkisi sonrasında, kendilerini Tokat’ta ağırladığımızda kardeş oda olma fikri gelişmişti. Kayseri gibi hem geçmişte, hem de günümüzde ticaretiyle bilinen kadim bir şehrin, aynı şekilde geçmişte ticaretiyle bilinen ve tarihi ticaret yollarının üzerinde bulunan bir başka kadim şehir olan Tokat ile imza altına aldığı bu kardeşliğin gelecek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kardeşliğin, karşılıklı yatırımların ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında da bir vesile olmasını umuyorum."

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