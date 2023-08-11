Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatay'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT (AA) - Hatay’ın Kumlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ömer Tan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

        Hatay'dan memleketi Tokat'a getirilen Tan için Almus ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

        Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tan'ın cenazesi Almus mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Tan'ın yakınlarının yanı sıra Almus Kaymakam Vekili Kaya Çelik, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal, Tokat İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Onur Bakırhan ve vatandaşlar katıldı.

        Hatay’ın Kumlu ilçesinde dün iki otomobilin karıştığı trafik kazasında Ömer Tan ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Tokat TSO ve Kayseri Ticaret Odası kardeş oda oldu
        Tokat TSO ve Kayseri Ticaret Odası kardeş oda oldu
        Tokat'ta ilçe merkezine inen kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Tokat'ta ilçe merkezine inen kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Tokat'ta muhtar aracında ölü bulundu
        Tokat'ta muhtar aracında ölü bulundu
        "Erbaa katmeri" coğrafi tescil belgesi aldı
        "Erbaa katmeri" coğrafi tescil belgesi aldı
        Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        TOGÜ'de 2023 yılının ilk bal hasadı yapıldı
        TOGÜ'de 2023 yılının ilk bal hasadı yapıldı