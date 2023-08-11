Hatay'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
TOKAT (AA) - Hatay’ın Kumlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ömer Tan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Hatay'dan memleketi Tokat'a getirilen Tan için Almus ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tan'ın cenazesi Almus mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Tan'ın yakınlarının yanı sıra Almus Kaymakam Vekili Kaya Çelik, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal, Tokat İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Onur Bakırhan ve vatandaşlar katıldı.
Hatay’ın Kumlu ilçesinde dün iki otomobilin karıştığı trafik kazasında Ömer Tan ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.