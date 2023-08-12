Almus'ta açılan yüzme kursuna yoğun ilgi

TOKAT (AA) - Almus ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce açılan yüzme kursları yoğun ilgi görüyor.

İlçede açılan 6-18 yaşa yönelik yüzme kurslarında 147 erkek, 150'den fazla kız çocuğu haftanın 5 günü yüzmeyi öğrenme fırsatı buluyor.

Yüzme antrenörü Özkan Şahin, yaptığı açıklamada, çarşamba ve cuma günleri erkeklerin, pazartesi, salı ve perşembe günleri kızların kursa katıldığını, kursiyerlerin 20-25 kişilik gruplarla eğitim aldığını söyledi.

Yüzme eğitimine ilk ayakların nasıl kullanılması gerektiğini öğrettiklerini belirten Şahin, kursta nefes kontrolü, suda göz açma tekniklerinin ardından kolları kullanma tekniklerinin öğretildiğini kaydetti.

Kursiyerlerden Yusuf Mert Şahin de kursa katıldığı için mutluluk duyduğunu, tatilinin çok güzel geçtiğini dile getirerek kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Ahmet İlker Şahin ve Muhammed Taha Güleç de kurs sayesinde yüzmeyi öğrendiklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.