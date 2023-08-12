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        Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:37
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        Tokat'ta 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofralardaki yerini aldı
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        TOKAT (AA) - Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yaz aylarında 1700 rakımlı yaylalardan toplanan madımak sofraları süslüyor.

        Doğada kendiliğinden yetişen madımağı toplamak amacıyla kadınlar, yaz aylarında yaylalara çıkıyor.

        Sabah erken saatlerde hasat edilen madımağın yıkanıp ayıklandıktan sonra yemeği yapılıyor.

        Lezzeti dolayısıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi olan, konservesi de yapılan madımak, kış ayları için paketlenerek dondurucularda saklanıyor.

        Ev hanımı Şennur Aymak (50), AA muhabirine, madımağın doğada kendiliğinden yetiştiğini, yaylalardan mevsiminde toplandığını söyledi.

        Aymak, "Genellikle pişirip günlük tüketiyoruz. Madımağın konservesini de yapıyoruz ve derin dondurucuda muhafaza ediyoruz. Özellikle kış aylarında misafirlere madımak ikramı, gelene değer verildiğinin nişanesidir. Bu yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol bol madımak topladık." dedi.

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