Turhal Belediyesi öğrencilere yüzme kursu veriyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından 100 öğrenciye yüzme kursu veriliyor.

Belediyeye ait havuzda haftanın 6 günü eğitmenler tarafından 100 öğrenciye yüzme kursu veriliyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada, "Havaların giderek sıcaklaştığı bu dönemde vatandaşlarımızın serinlemek, spor yapmak ve yüzme öğrenmek için havuzlarımızı tercih etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Kapalı havuzumuzda yaklaşık 100 çocuğumuza uzman eğiticilerimiz tarafından yüzme kursu vermekteyiz. Halkımızın sağlığını ve refahını ön planda tutarak, havuzumuzun haftanın 6 günü kesintisiz hizmet vermesini planladık." dedi.