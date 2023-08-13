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        Tokat'ta üç aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 00:31
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        Tokat'ta üç aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Erek Mahallesi Karayaka Bulvarında meydana gelen kazada, şehir merkezi yönüne seyreden Hidayet Öztürk yönetimindeki 34 VU 5313 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen ve plakası belirlenemeyen römork takılı otomobilin yavaşlamasıyla hızını düşürdü.

        Arkadan gelen Lütfü Çizmeci idaresindeki 60 ACR 303 plakalı otomobil duramayarak Öztürk'ün kullandığı araca, Zülfikar Baysal yönetimindeki 06 BIV 663 otomobil ise Çizmeci yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        Kazada sürücü Çizmeci ile araçlarda bulunan Ömer Lütfü, Ekin ve Arife Çizmeci, Adalet Oktay, Levent Baltacı, Şükriye ve Fadime Öztürk yaralandı.

        Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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