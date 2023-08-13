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        Tokat'ta havalandırma borusuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 13:13
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        Tokat'ta havalandırma borusuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, havalandırma borusuna düşen 2 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde evinin havalandırma borusundan kedi sesleri duyan Zeynel Kış, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ekipler, 2 kedi yavrusunun yaklaşık 3 metre derinliğe düştüğünü tespit etti.

        Banyodaki duvarı kırarak plastik boruya ulaşan ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında kedileri kurtararak, annelerinin yanına bıraktı.

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