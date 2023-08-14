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        Tokat'ta gün batımında sis güzel görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:38
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        Tokat'ta gün batımında sis güzel görüntüler oluşturdu
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Saman Dağı'nda gün batımında oluşan sis güzel görüntüler ortaya çıkardı.

        Sis bulutlarının üzerinde kalan 1800 rakımlı dağın zirvesine güneş hakim olurken aşağılarda bulunan yayla ve yerleşim yerlerinde kapalı hava hakimdi.

        Gün batımında sis bulutlarının ayaklar altında kalması güzel görüntüler oluşturdu.

        İlçenin en yüksek mevkilerinden birisi olan Saman Dağı, doğal güzelliğinin yanı sıra gün içerisinde sık sık değişkenlik gösteren hava olaylarıyla da ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

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