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        Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere yerli tohum desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:36
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        Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere yerli tohum desteği
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        TOKAT (AA) - Yeşilyurt Belediyesi, kendi imkanlarıyla yerli arpa tohumunu çoğaltarak çiftçilere tohum desteği verecek.

        Yeşilyurt Belediyesince 80 dönüm alana ekilen seymen cinsi yerli arpanın hasadı yapıldı.

        Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, belediye olarak çiftçinin ve üreticinin yanında yer almak için projeler geliştirdiklerini söyledi.

        Yılmaz, "Bu amaçla yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları doğrultusunda yerli ve milli tohuma yönelik bir çalışma başlattık. Kardeş belediyemiz olan İstanbul Silivri Belediyesi ile diyaloğa geçerek bize 400 kilograma kadar seymen cinsi yerli arpa tohumu yollamasını istedik. Sağ olsun Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz da bu isteğimizi yerine getirerek bize tohumları yolladı, Buradan kıymetli başkanımıza şahsım, ve Yeşilyurtlu çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Geçen yıl küçük bir alana ektikleri tohumları çoğalttıklarını aktaran Yılmaz, "Bu sene de 80 dönümlük bir alana ekerek bereketli bir hasatla tohum miktarımızı 25 tona kadar çıkarmayı başardık. Şimdi önümüzdeki ekim sezonunda elde etmiş olduğumuz tohumları 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Şimdiden çiftçilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

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