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        Turhal'da asfaltlama çalışmaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:44
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        Turhal'da asfaltlama çalışmaları başladı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından şehir içi yollarda asfaltlama ve yenileme çalışması başlatıldı.

        Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Cumhuriyet ve Mimar Sinan mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Başkan Bekler, yaptığı açıklamada bu güne kadar 13 sokakta 7,5 kilometrelik bir uzunlukta asfalt yenilemesi yaptıklarını belirterek, "Bozulan ve deforme olan yollarımızda asfalt çalışmalarına başladık. Bu projemizle hem şehir estetiğini güzelleştirmeyi hem de kaliteli bir ulaşım deneyimi yaşanmasını hedefliyoruz." dedi.

        Bozuk yollarla birlikte gerekli görülen yerlerde kaldırım be bordür taşlarının da yenilendiğini söyleyen Başkan Bekler, "Yenilenen yollarda kaldırımlar asfalt hizasının üzerinde kalacak şekilde düzenlendi. Bu sayede yürüyüş ve ulaşım daha konforlu hale gelecek. Amacımız Turhal halkına daha iyi bir ulaşım imkanı sunmak ve şehrimizi kaliteli yollarla donatmaktır." diye konuştu.

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